Albinoleffe-Lecco, tragedia sfiorata: due tifosi cadono da una balaustra. Partita sospesa e paura in campo

Tragedia sfiorata in Serie C . All'AlbinoLeffe Stadium, in occasione della partita tra l' Albinoleffe padrone di casa e il Lecco , due tifosi della squadra ospite sono state vittime di un incidente, cascando dalla balaustra del settore ospiti e finendo così in campo. Gioco sospeso per sei minuti favorire i soccorsi, con anche i calciatori che, notando l'accaduto, si sono recati ad accertarsi delle situazioni dei tifosi.

Due tifosi cadono dalla balaustra in Albinoleffe-Lecco: necessario l'intervento della barella

E' l'ottantesimo minuto della partita (vinta poi dal Lecco per 1-0) quando il direttore di gara ha dovuto fermare il gioco per favorire i soccorsi ai due tifosi cascati dalla balaustra. Un volo di qualche metro, quelli che separano il settore ospiti dal campo, che ha subito portato all'attenzione del fatto i protagonisti in campo. Uno dei due tifosi, caduto sul collo, è stato trasportato, vivo e cosciente, in ospedale in barella per gli accertamenti del caso. Dopo aver ristabilito la situazione e garantito il soccorso ai due tifosi, la partita è ricominciata.