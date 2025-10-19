Perugia, Braglia si dimette: "Non si può andare avanti così"

Braglia: "Dimissioni? Un gesto che devo fare"

“Presento le mie dimissioni, perché è giusto. Poi informerò la società. È un gesto che devo fare perché così non si può andare avanti. Tutto qui, niente di più. Mi sembra giusto perché dopo tutte queste partite non si può continuare a perdere cosi. È un gesto che devo fare anche nei confronti dei ragazzi, della città, dei tifosi. Giusto che faccia questo passo indietro. Non è uno scappare: non ho quel carattere. Mi sembra giusto fare questo gesto. Poi ne seguiranno altri. Perché io non voglio assolutamente niente dal Perugia". Queste le dichiarazioni di Piero Braglia, come riportate dai media locali.