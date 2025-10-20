Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Juve Next Gen nella storia: prima volta con undici italiani titolari in campo

Scelta vincente di Massimo Brambilla, che ha portato a casa tre punti importanti contro il Rimini: formazione titolare con soli "azzurri"
2 min
TagsJuve Next GenSerie C

In una domenica che ha visto la prima squadra di Igor Tudor soccombere a Como, contro la formazione di Cesc Fabregas, la Next Gen bianconera è riuscita a scrivere un'altra pagina di storia del progetto "squadre B". Undici italiani in campo dal 1' e vittoria al "Neri" di Rimini: questa la scelta vincente di Massimo Brambilla.

Juventus Next Gen, prima volta storica con undici italiani in campo dal primo minuto

Dopo le due sconfitte incassate contro Sambenedettese e Ravenna, la Juve Next Gen torna alla vittoria contro un Rimini in difficoltà, grazie alle reti di Deme e Vacca. Stavolta, però, a fare notizia non è il risultato finale, bensì l'undici scelto da Brambilla in occasione della partita di ieri, valida per la decima giornata del campionato di Serie C (girone B). Tra talenti in rampa di lancio e giocatori di categoria, questo il 3-4-2-1 tutto italiano disegnato dal tecnico bianconero per la trasferta romagnola: Mangiapoco (2004); Turicchia (2003), Scaglia F. (1992), Brugarello (2005); Savio (2005), Owusu (2005), Faticanti (2004), Pagnucco (2006); Amaradio (2005), Anghelè (2005); Deme (2005). E in panchina? Altri quattro calciatori italiani come Perotti, Okoro, Ngana e Vacca, con l'ingresso di quest'ultimo che ha chiuso definitivamente i conti, come testimonia il gol del 2-0.

 

 

