Violento scontro di gioco durante Salernitana-Crotone: paura per il granata Villa all'Arechi

Momenti di apprensione allo stadio Arechi, nelle battute iniziali di Salernitana-Crotone, gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Dopo quattro minuti di gioco, a seguito di un violento scontro con Piovanello, il difensore Villa ha momentaneamente perso i sensi. Dopo lo sfortunato impatto tra la propria testa e quella del suo avversario, il giocatore del club granata, rimasto a terra, è stato immediatamente circondato dai compagni e dagli avversari, visibilmente preoccupati. Donnarumma è corso fuori dal campo per prendere una barella.