Violento scontro di gioco durante Salernitana-Crotone: paura per il granata Villa all'Arechi
Momenti di apprensione allo stadio Arechi, nelle battute iniziali di Salernitana-Crotone, gara valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. Dopo quattro minuti di gioco, a seguito di un violento scontro con Piovanello, il difensore Villa ha momentaneamente perso i sensi. Dopo lo sfortunato impatto tra la propria testa e quella del suo avversario, il giocatore del club granata, rimasto a terra, è stato immediatamente circondato dai compagni e dagli avversari, visibilmente preoccupati. Donnarumma è corso fuori dal campo per prendere una barella.
Villa ha ripreso conoscenza: sostituito tra gli applausi, trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti
Tempestivo l'intervento dello staff sanitario con l'ausilio del defibrillatore e dell'ambulanza. Dopo alcuni minuti concitati, fortunatamente, Villa ha ripreso conoscenza ed è uscito tra gli applausi del pubblico venendo sostituito al 9' da Coppolaro. Per precauzione è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Piovanello è rientrato sul rettangolo di gioco con una vistoso bendaggio sulla testa.