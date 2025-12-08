Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Brescia, derby fatale per Diana: si pensa al ritorno di Corini© LAPRESSE

Brescia, derby fatale per Diana: si pensa al ritorno di Corini

La sconfitta con il Lumezzane costa cara al tecnico delle Rondinelle, sollevato dall'incarico: nome caldo quello dell'artefice dell'ultima promozione in Serie A
1 min
Fatale la sconfitta nel derby con il Lumezzane per Aimo Diana, che è stato esonerato dall'Union Brescia. Al suo posto in panchina potrebbe arrivare una vecchia conoscenza delle Rondinelle.

Ammainata la bandiera Diana, sogno Corini

"Il club desidera ringraziare il tecnico per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati quotidianamente, così come per il forte attaccamento ai nostri colori" così il club, con una nota ufficiale, 'ammaina' la bandiera bresciana. Al posto di Diana, il nome caldo sarebbe quello di Eugenio Corini, bresciano doc e ultimo allenatore a centrare la promozione in Serie A, all'epoca della gestione di Massimo Cellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

