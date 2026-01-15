Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Bufera Trapani, perché dopo il basket ora rischia anche il calcio

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso contro i primi 8 punti di penalizzazione: parola al TFN, si va verso l'esclusione
Beniamino Pescatore
Fosse passato un ciclone su Trapani, avrebbe provocato meno danni. La città siciliana, dal punto di vista sportivo, sta vivendo un incubo e presto potrebbe materializzarsi un drammatico déjà-vu. Dopo l’esclusione della Shark dalla A di basket, anche la squadra di calcio ha imboccato la stessa strada e rischia di essere estromessa dalla Serie C (girone C), sempre per vicende legate ad adempimenti economici. Il Consiglio di Stato ha respinto ieri l’istanza del club contro i primi 8 punti di penalizzazione (dei totali 15), inflitti in estate per pagamenti effettuati con crediti d’imposta rivelatisi fasulli. Anche al terzo grado di giudizio non è passata la tesi della società che ritiene di essere vittima di truffa.  

Trapani, rischio macerie 

Dell’ambizioso progetto di Antonini («stabilire una società polisportiva simile a Real Madrid e Barcellona, che potesse unire sotto un unico emblema calcio e basket», come si legge sul sito della Shark) restano macerie da una parte e un ferito grave dall’altra. Il basket è finito, schiacciato dal peso di una gestione opaca che ha portato FIP e LBA a escludere la squadra, chiudendo un’era e aprendo una fase davanti alla giustizia civile, unico terreno sul quale l’imprenditore romano continuerà la battaglia.

Antonini non si ferma  

Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, spiegando che non sussistono più i presupposti che avevano portato al riconoscimento, ha annunciato che a Valerio Antonini sarà revocata la cittadinanza onoraria «perché era legata esclusivamente ai meriti sportivi, motivazioni che non esistono più». Mentre il patron non intende fermarsi, pronto a ricorsi in sede di giustizia europea, l’ordinamento sportivo ha in calendario una nuova udienza al TFN: il 22 gennaio si discuterà in merito a scadenze (pagamento di emolumenti, ritenute, contributi) non rispettate lo scorso 16 dicembre. I giudizi prenderanno in considerazione la recidiva e gli ulteriori punti di penalizzazione che potrebbero subire i granata li trascinerebbero dall’attuale 17° posto (19 punti) all’ultimo.  

Tutti via

Come per la Shark, con l’addio in rapida successione di coach e cestisti, anche per la squadra di calcio si registra la fuga di calciatori, con le partenze di Carriero, Ciotti, Grandolfo, Negro, Segberg mentre altri atleti sono pronti all’addio. I tifosi sono preoccupati di assistere alle stesse immagini viste nei giorni scorsi, con i giovani cestisti in campo per tirare avanti finché consentito.

Cosa succede nel girone 

Dovesse verificarsi nelle prossime settimane l’esclusione del club, verrebbero annullati i risultati delle gare giocate dal Trapani e alle squadre verrebbero sottratti i punti conquistati contro i siciliani. A oggi ci rimetterebbe soprattutto il Benevento perché, delle prime cinque, è l’unica ad averli battuti. E non è tutto, perché Catania, Salernitana e Cosenza, avendo pareggiato contro i siciliani, recupererebbero due punti sui sanniti, e la Casertana, che ha perso contro il Trapani, ne rimonterebbe tre. Un film (horror) purtroppo già visto. 

Cosa succede nel girone 

