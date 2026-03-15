La Salernitana a Rufini alla verifica FIGC. Ma closing certo per aprile
La cessione del club solo da definire attraverso le procedure previste dalla Federazione per il passaggio di proprietà dei club di Serie C. Ma c'è intesa su tutto tra Iervolino e l'Azionista di Antarees Srl già sponsor della Virtus Bologna
SALERNO - L’operazione è chiusa: la Salernitana passerà all’Antarees srl, che fa riferimento all’imprenditore romano Cristiano Rufini. Grazie ad un advisor romano, Danilo Iervolino ha potuto incrociare l’interesse per il calcio di Rufini, presidente ed azionista di maggioranza di Olidata, società quotata in borsa e sponsor della Virtus Bologna per la stagione in corso. Appuntamento in uno studio notarile romano nella giornata di martedì. Per il closing bisognerà attendere una serie di step previsti dalle nuove norme della Figc a garanzia dei club di Lega Pro. Passeranno un paio di settimane. Rufini è un imprenditore solido ed amministratore unico, oltre che socio unico, dell’Antarees srl, la cui storia è direttamente connessa al Gruppo Olidata. Rufini, già presidente di Sferanet srl, nel 2022 diventa maggiore azionista di Olidata spa e nell’aprile 2023 rilancia la società in Borsa sul Mercato Euronext Milan. Danilo Iervolino è proprietario della Salernitana da gennaio 2022. Ha speso oltre 310 milioni, incassandone 170 circa. Rispetto ai soldi investiti, i risultati non sono stati quelli attesi. Due salvezze in A e due retrocessioni consecutive. Proprio nei giorni scorsi l’ennesima ricapitalizzazione per 12 milioni. La cessione prevede l’accollo da parte dell’acquirente della fideiussione di 7,5 milioni con un istituto di credito. Rufini dovrà assumersi i debiti correnti e di fatto Iervolino, che aveva preso la Salernitana dal trust per 10 milioni, non ci ricava nulla. Anzi. Il club campano è una società solida, senza debiti e in regola con tutti i pagamenti. Dopo il successo di Crotone, la Salernitana ha ritrovato il terzo posto. Cosmi proverà a condurre i granata ai playoff, magari sino in fondo. Per quanto riguarda il managament, per il momento non cambia nulla. Ma non sono esclusi, in futuro, ritorni eccellenti.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C