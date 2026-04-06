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lunedì 6 aprile 2026
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"Rinvigorito", il Benevento torna in B: la prima pagina speciale (e il poster celebrativo) del Corriere dello Sport-Stadio

"Rinvigorito", il Benevento torna in B: la prima pagina speciale (e il poster celebrativo) del Corriere dello Sport-Stadio

Non perdere in edicola la prima pagina speciale solo per la provincia di Benevento
Il Benevento torna in serie B. Per festeggiare la promozione il Corriere dello Sport sarà in edicola con una prima pagina speciale a Benevento e provincia e un poster celebrativo con pagine speciali in tutta la Campania. Non perdete l’edizione in edicola.

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