Salernitana al closing: "Il progetto è sostenibile". Svelate tutte le strategie

SALERNO - L’atto definitivo di cessione della Salernitana dovrebbe essere sottoscritto il 15 aprile e sarà coerente col preliminare, ovvero conterrà una clausola sospensiva, che subordinerà l’efficacia del rogito all’ok da parte della Figc. Nel frattempo, resterà in carica l’attuale CdA. Ieri sera abbiamo raggiunto al telefono Massimo Sarandrea, l’advisor romano che sta portando avanti l’operazione Salernitana insieme con l’attuale presidente Maurizio Milan. Iervolino e Rufini, al momento rispettivamente ai Caraibi e in Arabia Saudita, sono pronti a chiudere. Dunque, la Salernitana passerà a Cristiano Rufini. Massimo Sarandrea sarà il direttore generale del club. "I progetti di impresa sostenibili – ci dice al telefono - sono quelli che antepongono l’impresa alla mediaticità degli uomini. Il capitale umano ha un’importanza fondamentale nel senso di un’assunzione di responsabilità necessaria da parte di figure essenziali a livello tecnico e amministrativo. L’utenza è la vera forza della Salernitana, bisogna riportarla allo stadio". Rufini, dal momento in cui diventerà proprietario della Salernitana, dovrà farsi carico anche dell’elevato monte ingaggi, che, premi compresi, grava per circa 7 milioni nell’arco temporale di quasi 2 anni.