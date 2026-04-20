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lunedì 20 aprile 2026
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Caos in Monopoli-Foggia, invasione dei tifosi in campo: risse e arresti, cosa è successo

Attimi di tensione nel finale della partita valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C
2 min
TagsMonopoli-FoggiaultrasSerie C

Attimi di tensione nel corso di Monopoli-Foggia, gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C, vinta con il finale di 1-0 dai padroni di casa grazie a un gol di Fall. La partita è stata interrotta nei minuti di recupero della ripresa. Alcuni tifosi, dopo aver lanciato un fumogeno in campo, hanno infatti fatto irruzione sul terreno di gioco cercando il contatto fisico con i calciatori, prontamente rientrati negli spogliatoi.

Foggia a un passo dalla Serie D

Uno dei tifosi è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo aver colpito con un pugno uno steward presente a bordo campo. Il Foggia è a un passo dalla retrocessione in Serie D: domenica prossima (26 aprile), alle 18, allo stadio Zaccheria, nell'ultima giornata di campionato, potrebbe non bastare nemmeno la vittoria contro la Salernitana per accedere ai playout. Se il Giugliano dovesse battere in trasferta la Casertana verrebbe meno il margine di non più di 8 punti di distacco in classifica per disputare gli spareggio per non retrocedere: confermando gli attuali 9 punti di vantaggio sui pugliesi i campani si salverebbero direttamente.

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