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mercoledì 13 maggio 2026
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Playoff Serie C: il Lecco passa al 98', impresa Casarano. Avanti anche la Salernitana© FOTO MOSCA

Playoff Serie C: il Lecco passa al 98', impresa Casarano. Avanti anche la Salernitana

Si qualificano al turno successivo anche Potenza e Ravenna: i risultati
3 min
TagsSerie C

In archivio il primo turno dei play-off nazionali della Serie C. Nelle gare di ritorno, il Potenza ha confermato quanto fatto vedere all'andata contro il Campobasso: davanti ai propri tifosi, infatti, la squadra di De Giorgio si impone 3-1 dopo lo 0-4 dell'andata.

 

Playoff Serie C, i risultati del primo turno

Rimonta fantascientifica, invece, del Casarano. Dopo il 2-0 subito dal Renate nella prima partita, il club pugliese rimonta con uno 0-3 in trasferta eliminando il club brianzolo e tenendo il risultato nonostante l'espulsione di Grandolfo al 58' e quindi l'inferiorità numerica per una mezz'ora abbondante. Il 98' è il minuto decisivo per la qualificazione del Lecco: dopo essere rimasto in svantaggio dalla mezz'ora del primo tempo contro la Pianese, in pieno recupero guadagna un rigore per un tocco di mano in area. Sipos spiazza Filippis e manda avanti i blucelesti in quanto testa di serie. Stesso discorso per il Ravenna, che pareggia 1-1 con il Cittadella e prosegue il suo cammino. Così come la Salernitana, che pareggia grazie ad Achik al 91' in casa contro la Casertana e in virtù della vittoria per 3-2 dell'andata passa il turno.

 

Il prossimo turno

Terminata la prima fase nazionale dei playoff di Serie C, il torneo entrerà ora nel vivo con un nuovo sorteggio e l’ingresso delle tre seconde classificate della regular season: Union Brescia, Ascoli e Catania. Gli accoppiamenti verranno definiti attraverso un sistema di teste di serie. Il turno si disputerà con gare di andata e ritorno e, in caso di parità nel punteggio complessivo, non sono previsti né tempi supplementari né calci di rigore: passeranno il turno le squadre teste di serie. Al termine di questo round saranno quattro le formazioni ancora in corsa, pronte a giocarsi l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie B.

 

 

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