Marino è il nuovo dg del Bari: "Metterà a disposizione la sua competenza"

Marino al Bari: "Porta un bagaglio professionale che ha accompagnato una carriera densa di successi"

"SSC Bari dà il benvenuto a Pierpaolo Marino che assumerà l'incarico di Direttore Generale biancorosso. Classe '54, originario di Avellino, il nuovo DG biancorosso porta con sé un bagaglio umano e professionale che ha accompagnato una lunga carriera densa di successi e soddisfazioni". Si apre così il comunicato con cui la società ha annunciato l'arrivo di Marino. "La sua carriera è sempre stata caratterizzata da grande concretezza e da brillanti intuizioni di mercato. Lo ha dimostrato a Pescara nei primi anni '90, dove ha contribuito a una sorprendente promozione in Serie A, quindi portando in Abruzzo, oltre ai giovanissimi Max Allegri e Frederic Massara, un giocatore del calibro di Dunga, futuro capitano del Brasile".

Udinese e Napoli: i grandi successi di Marino

Udine è stata una tappa fondamentale della carriera di Marino. "Con una gestione attenta e innovativa, ha aiutato il club friulano a consolidarsi come una delle realtà più solide del nostro calcio, guidandolo stabilmente verso i palcoscenici europei" ha scritto il Bari nel comunicato. In particolar modo, in 12 stagioni in Friuli, ha conquistato sei qualificazioni alle manifestazioni europee. Al Napoli, invece, arrivato nel 2004, in tre stagioni ha riportato la squadra dalla Serie C alla A, oltre ad avere il merito di aver scoperto talenti come Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik. "Un percorso di costruzione virtuosa che ha replicato con successo anche a Bergamo, ponendo basi preziose per l'Atalanta di oggi, prima di un recente ritorno alla sua amata Udine. Oggi arriva a Bari per mettere a disposizione della nostra piazza tutta la sua competenza, la sua passione e la visione sportiva, insieme alla sua etica del lavoro".