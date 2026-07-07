Il Cosenza deve bruciare i tempi: la società è in piena programmazione

Chiuso il capitolo “acquisizione società” per il quale c’è stato un nulla di fatto tra Guarascio e il gruppo Rota , il Cosenza si avvia a programmare la nuova stagione, sia pure in netto ritardo. Ad oggi, infatti, non è stata ancora stabilita la sede del ritiro che dovrebbe essere San Giovanni in Fiore o Lorica in Sila, con data elastica tra il 15 e il 18 luglio . Ancora nulla di ufficiale da parte del club rossoblù. Così come si aspetta che venga ufficializzato il nuovo ds che dovrebbe essere Fabio Lucioni . Le parti si stanno sentendo telefonicamente per mettere a punto situazioni tecniche e le garanzie che Lucioni avrebbe chiesto. Essendo al suo primo anno da direttore sportivo, l’ex calciatore di Lecce e Frosinone vorrebbe partire col piede giusto. A seguire il nome dell’allenatore che, come annunciato nei giorni scorsi da queste colonne, porterebbe a Federico Coppitelli , ex Casertana , considerato che Buscè si è accasato al Pescara .

Cosenza tra mercato e ricorso al Tar

Molti club stanno bussando alla porta del Cosenza per chiedere notizie e valore di alcuni giocatori. È il caso di Simone Mazzocchi (27) per il quale c’è un interessamento del Pescara e dello stesso Buscè che lo ha allenato lo scorso anno a Cosenza. Ma pure in B Mazzocchi ha estimatori. Vedi il Mantova allenato da Ciccio Modesto che vorrebbe portarlo per la prossima stagione in Lombardia. Il difensore Paolo Dametto (33) piace a Serse Cosmi e alla Salernitana, ma il giocatore ha un altro anno di contratto col Cosenza, così come lo stesso Mazzocchi. Bisogna pagare il cartellino e Guarascio sconti non ne fa. Un altro giocatore richiesto è il play Christian Langella (26), per il quale bisognerà capire cosa diranno ds e allenatore per la futura stagione e per quel ruolo in particolare. Un programma tecnico andrà sicuramente stilato. Per Rizzo-Pinna (26) l’Ascoli aveva chiesto di rimodulare la somma del riscatto, ma Guarascio ha risposto picche.

I legali del club rossoblù stamane depositeranno il ricorso al Tar per chiedere l’annullamento del provvedimento che riguarda la sospensione della convenzione da parte del Comune che a loro avviso sarebbe illegittima in più punti. Il tutto riguarda i lavori del “S.Vito-Marulla” per i quali il Comune stesso aveva evidenziato l’incompatibilità tra il programma previsto all’interno dell’impianto, ed il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive. Udienza prevista per fine mese.