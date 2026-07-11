Campobasso, il mercato si infiamma: nel mirino Casarotto e Capoferri

Incastri

Il Campobasso in queste ultime ore pur dovendo procedere per una programmazione tecnica a incastro tra entrate e uscite sta bruciando i tempi per arrivare sui giocatori che servono a mister Devis Mangia. Il lavoro del direttore sportivo Figliomeni è senza soste e due sono le piste per altrettanti attaccanti che potrebbero vestire la casacca del Lupo rossoblù. Il primo è Matteo Casarotto classe 1998, brevilineo rapido abile nell’attacco dello spazio e nella giocata individuale capace di creare la superiorità numerica. proveniente dalla Virtus Entella già della Casertana e della Virtus Verona. Il secondo è Oliveira Prado brasiliano, classe 1995, punta d’area, fisico abbastanza possente con caratteristiche da “nove” vecchia maniera in forza al Giugliano nella passata stagione a cui è legato con contratto fino al 2027. I due giocatori potrebbero unirsi al difensore Capoferri che ha già firmato il cartellino con il Campobasso ed è già a tutti gli effetti un tesserato rossoblù. A tanto mancherebbero per la prima squadra ancora un portiere vista la partenza di Tantalocchi, un centrocampista e un altro difensore. Il nuovo tecnico Mangia al momento si guarda bene intorno insieme al diesse Figliomeni senza la fretta di comprare a tutti i costi e pur conoscendo il progetto del presidente Matt Rizzetta tiene bassa la linea degli annunci e alta quella del metodo. Il tecnico milanese ha spiegato di «voler lavorare sul quotidiano partendo dalle qualità dei giocatori e dalla necessità di mettere ogni elemento nelle condizioni migliori». Un concetto che si sposa con un mercato costruito sulla funzionalità agli obiettivi.

Solida base

Il Campobasso parte da una base solida che è quella del 4° posto di fine campionato e quindi significa che bisogna individuare gli innesti giusti capaci di alzare il livello competitivo senza alterare squilibri. Intanto la squadra raggiungerà il ritiro di Capracotta, in alto Molise, il 18 luglio