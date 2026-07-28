Ufficiale, Foggia riammesso in Serie C: la decisione del Consiglio Federale

Non solo la decisione di far tornare Mancini sulla panchina della Nazionale italiana : il Consiglio Federale odierno ha sancito anche il ritorno del Foggia tra i professionisti . I rossoneri erano retrocessi sul campo nella passata stagione dopo il terzultimo posto al termine dell'annata. Il club pugliese andrà a riempire il posto dell'organico della Serie C lasciato libero dalla Ternana . Notizia che era nell'aria già da giorni dopo la rinuncia del Bra a presentare la domanda di riammissione, nonostante in graduatori fosse più avanti del Foggia.

Il Foggia torna in Serie C: la riammissione e il ritorno del derby con il Bari

Il Foggia da settimane si stava preparando alla riammissione. Prima la domanda di iscrizione al campionato di Serie D, fondamentale per poi presentare la domanda per tornare subito in Serie C senza giocare neanche una stagione tra i dilettanti, dopo la prima storica retrocessione in D sul campo. Il club era pronto a questa evenienza e, nonostante non avesse più nessun giocatore tesserato con lo svincolo del passaggio da professionisti a dilettanti, nei giorni scorsi aveva annunciato il ritorno in panchina di Gaetano Auteri.

Nella giornata di mercoledì, la Serie C renderà nota la composizione dei tre gironi della prossima stagione, mentre giovedì ci sarà la presentazione dei calendari. In casa Foggia la grande attesa sarà comprensibilmente per la data del ritorno del derby contro il Bari, retrocesso in C nella scorsa stagione: la sfida sentitissima tra le due pugliesi manca dalla stagione 2021/2022.