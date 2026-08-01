Il Crotone si aggiudica il memorial Donato Russo a Villa D’Agri

CROTONE (M.F./LIOPRESS) – Il Crotone si aggiudica il memorial Donato Russo che si è svolto ieri a Villa D’Agri. Al torneo hanno partecipato quattro squadre: Crotone, Picerno, Paternicum e Francavilla che si sono affrontate in partite dalla durata di 40 minuti. Nella prima gara la formazione del tecnico Leandro Greco ha battuto il Paternicum con il punteggio di 1-0 grazie al gol del giovane difensore della Primavera Pierangeli. Nel secondo incontro di giornata il Francavilla ha avuto la meglio sul Picerno sempre per 1-0. In finale il Crotone poi ha battuto il Francavilla ai rigori per 4-2 dopo che la partita era terminata con il punteggio di 1-1 con gol di Musso e Ivanov.

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