Il Perugia cambia proprietà e torna in mano ai Gaucci: firmato il preliminare per la cessione delle quote

Inizia una nuova era a Perugia : il club e la Arenacuri srl hanno "firmato il contratto preliminare per la cessione dell'intero pacchetto delle quote del club". La società umbra ha annunciato l'accordo trovato per il passaggio di proprietà da Javier Faroni alla nuova cordata. Stamattina l'incontro decisivo nello studio Santucci e partner di Madonna Alta alla presenza del presidente di Arenacuri Francesco Maria Lana e il direttore generale del Perugia Hernan Borras. Con la Arenacuri srl torna in società anche un cognome che ha fatto la storia del club, quello dei Gaucci : infatti il figlio dello storico presidente Luciano, Alessandro, si occuperò della gestione della parte sportiva.

Alessandro Gaucci torna a Perugia e annuncia Aimo Diana come nuovo allenatore

Dopo 20 anni in Spagna, sempre impegnato nel mondo del calcio, Alessandro Gaucci torna dunque a "casa", ma deve mettersi subito a lavoro. È il 3 agosto e il Perugia deve allestire nel minor tempo possibile una rosa competitiva per la Serie C, in un girone B che si preannuncia difficilissimo leggendo i nomi delle squadre. Intanto è stato subito annunciato il nuovo allenatore, Aimo Diana, grande mattatore della categoria. Gaucci ha commentato: "Arriverà stasera con il suo staff e da domani si comincia.Ora c'è una squadra da allestire. I tempi? Non ne abbiamo tanti purtroppo, dobbiamo rifare una rosa quasi al completo, non sono rimasti tanti giocatori", ha affermato alla stampa dopo l'incontro decisivo.

Nonostante le difficoltà siano tante, Gaucci ha le idee chiare: "L'obiettivo è migliorare quello che è stato fatto negli ultimi anni, credo sia possibile se facciamo un buon lavoro. Sono stato contattato da questo gruppo per fare cose importanti e per cercare di portare il Perugia nel più breve tempo possibile, dove tutti vogliono. Poi bisogna essere bravi a riuscirci". Ora però testa solo all'allestimento della rosa: "Sono 35 anni che faccio questo lavoro, non mi è mai successo di dover allestire una squadra con così poco tempo".