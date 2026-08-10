Il Catania non deposita in tempo la fideiussione: "Accetteremo le conseguenze"

Brutte notizie per i tifosi del Catania. Il club siciliano, non è riuscito a depositare la fideiussione entro il termine del 10 agosto. È lo stesso club rossazzurro a comunicarlo attraverso una nota ufficiale. Il club lo scorso 7 agosto aveva già annunciato il mancato rispetto della precedente scadenza.

La nota ufficiale del Catania

"Il Consiglio di amministrazione del Catania FC - si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla società - facendo seguito alla precedente comunicazione di venerdì 7 agosto, si rammarica nell'informare di non essere stato in grado di risolvere le questioni tecniche e burocratiche in tempo per la scadenza del 10 agosto. Proprietà e board lavorano 24 ore su 24 per porre rimedio al problema e restano profondamente dispiaciuti per la delusione che ciò porterà alla nostra città e ai nostri tifosi".

Il club assicura: "Accetteremo le conseguenze"

Il club, che rischia una penalizzazione nel prossimo campionato ha però assicurato di lavorare per risolvere il problema. "Proprietà, board e Club accetteranno le conseguenze con umiltà, responsabilità e impegno per risolvere rapidamente il problema, sapendo che la stagione a venire, già iniziata in maniera positiva, sarà degna del nome Catania, mentre in campo continueremo a lottare per i nostri obiettivi sportivi". Venerdì 14 agosto i siciliani affronteranno il Parma per i 32esimi di finale di Coppa Italia.