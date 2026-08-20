Vincenzo Torrente anticipa i temi della Serie C: “Bari favorito ma i dodici derby…"
L'intervista: "Angelucci e Gaucci una garanzia per lo Spezia e il Perugia. Salernitana e Pescara giustamente ambiziose"
Vincenzo Torrente, il calcio scende in campo Palermo e Verona in B, Bari, Spezia e Brescia in C le squadre da battere?
«Il Palermo è sicuramente in pole, sarà un testa a testa con il Verona di Marco Baroni per tornare in A. Ma attenzione a Pisa e Catanzaro, possibili sorprese con Avellino, Padova e Vicenza. Sono dieci anni che il Palermo manca dalla A. Non può fallire. Ora ha l’amuleto Strefezza dove va lui è promozione sicura. In C il Bari di Pierpaolo Marino sta facendo le cose in grande, dovrà vedersela con la Salernitana che ha dato continuità ad un progetto per l’immediato ritorno in B. Favoritissimi Brescia, Spezia, Reggiana e Pescara negli altri gironi».
Un Mondiale dopo cosa può cambiare nella Nazionale e nei campionati?
«I grandi tornei internazionali come il Mondiale innescano un effetto domino immediato anche sulla serie B e sulla C portando inevitabilmente a delle trasformazioni nella valorizzazione dei giovani ma anche nel gioco».
Torrente maestro di calcio, panchina d’oro col Gubbio, esordio in C a 16 a nni con la Nocerina, poi 412 partite di fila col Genoa. Cosa serve per vincere nel calcio?
«Bisogna crederci, avere coraggio soprattutto con i giovani. Spessa si dimentica che sono il futuro, non solo nel calcio. Personalmente ho avuto la fortuna di avere allenatori che avevano fatto del calcio giovanile la loro missione. Il Genoa un grande amore, ne vado orgoglioso e fiero».
Adesso il bimbo d’oro è Mattia Esposito. Una telefonata di Marino ad Aurelio De Laurentiis gli ha cambiato la vita strappandolo al Cagliari già in parola col Sorrento.
«Esposito è un segnale per tutti. Ha talento, grandi mezzi tecnici. Adesso che è in una grande piazza come Bari spero che abbia subito la possibilità di giocare e crescere».
Guido Angelozzi ha lasciato la serie A per lo Spezia, Gaucci è tornato al Perugia. Torrente come vede la C quest’anno?
«La garanzia dello Spezia è Angelozzi, un dirigente vincente ovunque sia stato. Per scendere di categoria sicuramente vuol costruire qualcosa d’importante. Con l’arrivo di Alessandro Gaucci il Perugia è un’ altra squadra che entra nel novero delle favorite».
Il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha riportato la C su Rai 2, una vetrina importante.
«Marani sta facendo un grande lavoro, lui e Zola hanno dato una svolta importante alla categoria».
Bari in C che brutto tonfo. O no?
«Il Bari in C non esiste, è una piazza da serie A come Salernitana e Catania. Mi auguro che con Rastelli, tecnico bravo ed esperto, i Galletti entrino subito nella mentalità della categoria. A Bari non basta vincere devi anche giocar bene e convincere i tatissimi tifosi».
Il derby non è mai una partita come le altre il Bari ne giocherà addirittura dodici.
«Con altre 6 pugliesi in campo conterà solo vincere. Ma il Bari ha una squadra competitiva».
Tra C e B la differenza è sempre abissale?
«Sono due tornei diversi. Nella C meridionale c’è un calcio molto fisico e aggressivo, campi non belli, diventa difficile proporre calcio propositivo. La B è ancora un serbatoio. Pio Esposito è esploso nello Spezia».
«Il Palermo è sicuramente in pole, sarà un testa a testa con il Verona di Marco Baroni per tornare in A. Ma attenzione a Pisa e Catanzaro, possibili sorprese con Avellino, Padova e Vicenza. Sono dieci anni che il Palermo manca dalla A. Non può fallire. Ora ha l’amuleto Strefezza dove va lui è promozione sicura. In C il Bari di Pierpaolo Marino sta facendo le cose in grande, dovrà vedersela con la Salernitana che ha dato continuità ad un progetto per l’immediato ritorno in B. Favoritissimi Brescia, Spezia, Reggiana e Pescara negli altri gironi».
Un Mondiale dopo cosa può cambiare nella Nazionale e nei campionati?
«I grandi tornei internazionali come il Mondiale innescano un effetto domino immediato anche sulla serie B e sulla C portando inevitabilmente a delle trasformazioni nella valorizzazione dei giovani ma anche nel gioco».
Torrente maestro di calcio, panchina d’oro col Gubbio, esordio in C a 16 a nni con la Nocerina, poi 412 partite di fila col Genoa. Cosa serve per vincere nel calcio?
«Bisogna crederci, avere coraggio soprattutto con i giovani. Spessa si dimentica che sono il futuro, non solo nel calcio. Personalmente ho avuto la fortuna di avere allenatori che avevano fatto del calcio giovanile la loro missione. Il Genoa un grande amore, ne vado orgoglioso e fiero».
Adesso il bimbo d’oro è Mattia Esposito. Una telefonata di Marino ad Aurelio De Laurentiis gli ha cambiato la vita strappandolo al Cagliari già in parola col Sorrento.
«Esposito è un segnale per tutti. Ha talento, grandi mezzi tecnici. Adesso che è in una grande piazza come Bari spero che abbia subito la possibilità di giocare e crescere».
Guido Angelozzi ha lasciato la serie A per lo Spezia, Gaucci è tornato al Perugia. Torrente come vede la C quest’anno?
«La garanzia dello Spezia è Angelozzi, un dirigente vincente ovunque sia stato. Per scendere di categoria sicuramente vuol costruire qualcosa d’importante. Con l’arrivo di Alessandro Gaucci il Perugia è un’ altra squadra che entra nel novero delle favorite».
Il presidente di Lega Pro, Matteo Marani, ha riportato la C su Rai 2, una vetrina importante.
«Marani sta facendo un grande lavoro, lui e Zola hanno dato una svolta importante alla categoria».
Bari in C che brutto tonfo. O no?
«Il Bari in C non esiste, è una piazza da serie A come Salernitana e Catania. Mi auguro che con Rastelli, tecnico bravo ed esperto, i Galletti entrino subito nella mentalità della categoria. A Bari non basta vincere devi anche giocar bene e convincere i tatissimi tifosi».
Il derby non è mai una partita come le altre il Bari ne giocherà addirittura dodici.
«Con altre 6 pugliesi in campo conterà solo vincere. Ma il Bari ha una squadra competitiva».
Tra C e B la differenza è sempre abissale?
«Sono due tornei diversi. Nella C meridionale c’è un calcio molto fisico e aggressivo, campi non belli, diventa difficile proporre calcio propositivo. La B è ancora un serbatoio. Pio Esposito è esploso nello Spezia».
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