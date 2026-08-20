Ravenna, ecco Ronaldinho: è atterrato in Italia, ora la presentazione show con la squadra

Tutta la città di Ravenna è in fibrillazione per Ronaldinho , Pallone d'Oro, fuoriclasse con la maglia del Barcellona e del Brasile che all'età di 46 anni potrebbe di nuovo tornare in campo. "Dinho" è atterrato all'aeroporto di Forlì accolto dall'entusiasmo di alcuni tifosi, che subito ne hanno aprofittato per scattare foto e farsi firmare autografi. Il progetto del Ravenna è già stato chiarito: l'idea di Ignazio Cipriani, che due anni fa ha rilevato il club, è quella di inserire in società Ronaldinho come socio e non solo. Nei piani del Ravenna, infatti, che prenderà parte al prossimo campionato di serie C nel girone B, c'è quello di riportare sul terreno di gioco per almeno una gara l'ex Milan .

Ronaldinho alla presentazione del Ravenna

Stasera, a Marina di Ravenna, è in programma la presentazione ufficiale della squadra giallorossa ma ovviamente gli occhi saranno tutti per Ronaldinho. Nei giorni scorsi Cipriani ha spiegato: "Scenderà in campo per una partita ufficiale da professionista con il Ravenna. Giocherà con un obiettivo chiaro e romantico: provare a segnare il suo ultimo gol in carriera". Per quel giorno c'è ancora da attendere, intanto però l'ex stella del Barcellona è arrivata in città e stasera parteciperà alla presentazione della squadra, prima di dare il via ufficiale alla sua nuova avventura italiana.

Mandorlini: "Di sicuro vedrete Ronaldinho in campo"

Anche il tecnico del Ravenna, Andrea Mandorlini, si era espresso su Ronaldinho: "Si tratta di un'operazione di marketing super. Ronaldinho è un grandissimo campione. Fa piacere averlo qui. Di sicuro lo vedrete in campo. Con lui siamo destinati a tornare sotto i riflettori. Certo, oggi non so e non posso quantificare quella che sarà la sua effettiva presenza. Ma tutti ne parlano".