Ronaldinho è arrivato a Ravenna: "Sono venuto qui per entusiasmare, mi hanno convinto..."

Ronaldinho e il Ravenna , un binomio tanto curioso quanto affascinante. Il club romagnolo, che comprende all'interno del suo organigramma anche figure di rilievo come l'ex Milan Ariedo Braida , ha scelto di coinvolgere la stella brasiliana per lanciare un'operazione di marketing che ha già riscosso un successo incredibile sui social e non solo. Ad impegnarsi in prima persona, in tal senso, è stato il patron Ignazio Cipriani , che vorrebbe riportare in campo "Dinho" almeno un'ultima volta , all'età di 46 anni .

Ravenna, Ronaldinho è arrivato: "Sono molto felice di essere qui"

Ronaldinho è sbarcato oggi all'aeroporto di Forlì, per poi approdare a Ravenna, dove è stato "convinto da amicizia e passione", come confermato dal numero uno Cipriani. Il brasiliano si è "appassionato al progetto ed è un'operazione fatta per avvicinare tutta la città alla squadra", parola del patron. Dinho, dal canto suo, non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura nel calcio italiano: "Sono molto felice di essere qui, con gli amici, speriamo che le cose vadano bene per la squadra. Sono venuto qui per aiutare, entusiasmare gli altri giocatori, per fare una stagione spettacolare e vincere. Il mio trascorso in Italia? Ho passato tanti buoni momenti ma il gol nel derby è uno dei ricordi che mi fa più piacere".