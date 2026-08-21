Tra Ronaldinho e Dante, cosa è successo a Ravenna nel primo giorno del brasiliano

Dante Alighieri scelse Ravenna per andare in esilio e morire. Ronaldinho le affida, invece, la sua rinascita. Sacro e profano, come quasi tutto quello che ruota intorno al pallone. E allora in questo scorcio di Romagna dove il Poeta, pare, concluse la sua Commedia, poi diventata Divina, Ronaldinho, uno dei talenti più puri del calcio brasiliano, decide che a 46 anni ha ancora voglia di provarci.

Ronaldinho show al Ravenna

Arriva in mattinata con un volo privato da Forlì, all’ora che volge il disio, sempre per citare Dante, si presenta alla stampa. Pranzo, riposino, conferenza al tramonto nella Residenza La Monaldina, villa settecentesca appartenuta a Raul Gardini. In serata, poi, la presentazione con i compagni a Marina di Ravenna. È la star del giorno, forse un pezzo di patrimonio Unesco, come tanti angoli di una città che ieri era sulle home page dei principali siti di tutto il mondo. Mica solo sportivi perché, come disse Neymar anni fa, Dinho è stato un grande sportivo e uno grandissimo showman. E allora che lo spettacolo abbia inizio.