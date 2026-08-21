Dove vedere Bari-Cavese in tv? Sky o Dazn, orario

Si apre il sipario anche sull'edizione 2026/27 della Serie C , che ritrova anche una piazza importantissima come Bari , all'indomani della stagione che ha portato all'amara retrocessione ai playout contro il Sudtirol di Fabrizio Castori. Pugliesi subito in campo tra le mura amiche, contro una Cavese che venderà cara la pelle per accumulare sin da subito punti utili ad avvicinare l'obiettivo salvezza. Cambio in panchina anche per i metelliani, che hanno salutato Fabio Prosperi e hanno accolto Cristiano Masitto , all'esordio assoluto nel girone C. Di fronte, un veterano come Massimo Rastelli , pronto a rilanciarsi dopo la sfortunata parentesi di Avellino.

Bari-Cavese, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 21 allo stadio "San Nicola", teatro del confronto tra il Bari di Massimo Rastelli e la Cavese di Cristiano Masitto. Grande curiosità accompagna i galletti, chiamati a fare da battistrada in un girone particolarmente complicato. All'ex tecnico del Cagliari il compito di trovare immediatamente la quadra dopo la rivoluzione operata sul mercato dal tandem Marino-Minadeo.

Dove vedere Bari-Cavese in diretta tv

Bari-Cavese, come da accordi pattuiti da Lega Pro e broadcaster, sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in co-esclusiva sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bari-Cavese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale di Bari-Cavese in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.