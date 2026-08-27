Trapani Calcio bocciato in tribunale: niente ammissione Serie C  

Piange il basket in Sicilia e al calcio non va meglio. Il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare del Trapani Calcio per ottenere l'annullamento delle decisioni che ne hanno determinato la retrocessione in Serie D, chiedendo "il riconoscimento del titolo a partecipare al campionato di serie C, anche in sovrannumero, o quantomeno a partecipare ai playout". Secondo i giudici amministrativi, l'istanza cautelare proposta "non sembra assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, essenziale per il suo accoglimento" e inoltre non c'è dubbio che, si legge nel dispositivo, "alle previste scadenze, perentorie e autonome, la posizione della società Trapani non fosse conforme a quanto previsto dall'art.85 delle Norme organizzative interne della Figc".