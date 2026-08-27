Trapani Calcio bocciato in tribunale: niente ammissione Serie C
Piange il basket in Sicilia e al calcio non va meglio. Il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare del Trapani Calcio per ottenere l'annullamento delle decisioni che ne hanno determinato la retrocessione in Serie D, chiedendo "il riconoscimento del titolo a partecipare al campionato di serie C, anche in sovrannumero, o quantomeno a partecipare ai playout". Secondo i giudici amministrativi, l'istanza cautelare proposta "non sembra assistita da sufficienti profili di fumus boni iuris, essenziale per il suo accoglimento" e inoltre non c'è dubbio che, si legge nel dispositivo, "alle previste scadenze, perentorie e autonome, la posizione della società Trapani non fosse conforme a quanto previsto dall'art.85 delle Norme organizzative interne della Figc".
Trapani Calcio, ricorso respinto
Il ricorso, in particolare, riguardava le penalizzazioni maturate per le violazioni amministrative legate agli adempimenti fiscali e contributivi e che hanno portato alla retrocessione Infine, secondo il Tar, "nel bilanciamento degli interessi in gioco, l'interesse individuale e meramente economico della ricorrente appare subvalente rispetto all'interesse pubblico alla regolarità e certezza dei tornei".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS