Ostiamare, restauro lampo per lo Stadio Giannattasio. Onorato: "È stata una corsa contro il tempo"

"Stiamo facendo un miracolo per far giocare l’Ostiamare già questo sabato all’esordio casalingo in Serie C a Ostia". A dichiararlo è Alessandro Onorato , Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, a margine del sopralluogo allo stadio 'Pasquale Giannattasio', sede delle partite casalinghe del club presieduto da Daniele De Rossi , neopromosso tra i professionisti.

Stadio Ostiamare, l'Assessore Onorato: "Aumentata la capienza delle tribune e nuova curva per i tifosi locali"

"Esattamente un mese fa, il 27 luglio, abbiamo avviato il cantiere per adeguare questo impianto comunale perché vogliamo fortemente che l’Ostiamare giochi sul proprio territorio. Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri che ha creduto nella fattibilità dell’operazione. Non ci siamo mai fermati. È stata una corsa contro il tempo, con i lavori per adeguare la struttura in base ai requisiti della Serie C e della Questura. Abbiamo realizzato il nuovo manto erboso e realizzato un nuovo sistema di illuminazione e videosorveglianza. Abbiamo aumentato la capienza delle tribune a oltre 1500 posti con una nuova curva per i tifosi locali e un doppio ingresso per gli ospiti, che avranno una tribuna dedicata. E poi ancora: abbiamo adeguato l’impianto audio, coperto la parte centrale della tribuna, sistemato le torrette per le riprese televisive e messo punti di ristoro temporanei. Inoltre abbiamo attrezzato il locale per il Gos (Gruppo operativo sicurezza), per il coordinamento della questura e prefettura, con i monitor e la registrazione delle telecamere di sicurezza all’interno dello stadio.

È un investimento su un bene pubblico, che rimarrà a beneficio della cittadinanza, condiviso economicamente anche con la società Ostiamare. Stiamo infatti per ultimare gli interventi sul campo secondario in erba, che prima non c’era, e che sarà utilizzato dalla Nea Rugby Ostia, la società che ha in concessione l’impianto e che con grande disponibilità è venuta incontro alle esigenze dell’Ostiamare. Stiamo anche lavorando per attrezzare lo spazio dietro la tribuna per trasformarlo nell’area lanci per chi fa atletica. Ringrazio Daniele De Rossi e il ceo Luca Beccaceci per la serietà, l’impegno e gli investimenti che stanno facendo per Ostia.

Le partite di calcio e del rugby si alterneranno, grazie anche al lavoro di coordinamento che abbiamo avviato con le rispettive federazioni. Non esiste un precedente simile di efficienza da parte di un’Amministrazione ma siamo convinti che, sotto il profilo sportivo, sociale, logistico e anche della sicurezza pubblica, l’Ostiamare debba giocare sul proprio territorio. Ringrazio gli uffici che hanno portato a termine un impegno imprevisto ed enorme. E soprattutto ringrazio per la disponibilità e la collaborazione la società Nea Rugby Ostia che da anni con professionalità svolge attività agonistiche e formative con i giovani e con i più grandi, promossi l’anno scorso al campionato nazionale di B Seniores".