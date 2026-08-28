Dove vedere Barletta-Bari in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo trentasette anni, allo stadio "Puttilli" il Barletta torna a sfidare il Bari. In panchina, il neopromosso Paci sfida l'esperto Rastelli in occasione della seconda giornata del girone C di Serie C. I padroni di casa sono reduci dal 3-3 contro la Casertana, mentre il Bari al San Nicola ha battuto per 3-0 la Cavese.
Barletta-Bari, l'orario
La partita è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 21:00 allo stadio "Puttilli" di Barletta, tutto esaurito per l'occasione .
Dove vedere Barletta-Bari in diretta tv
Barletta-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport. Il canale di riferimento è Sky Sport Uno. La partita sarà inoltre visibile su NowTV.
Barletta-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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