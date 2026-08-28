Barletta, che tris nel derby al Bari! Doppietta e gol in rovesciata per Da Silva

Il neo-promosso Barletta di Paci batte 3-0 il Bari nella seconda giornata del girone C di Serie C , imponendo la prima sconfitta stagionale in campionato agli uomini di Rastelli , reduci dal 3-0 c asalingo contro la Cavese, e dando continuità al pari all'esordio contro la Casertana (3-3). Doppietta di Da Silva (32' e 70', con una splendida rovesciata), autorete di Cocetta al 57'.

Da Silva sblocca il derby e manda il Barletta al riposo in vantaggio

Il primo quarto di gara scivola via senza sussulti. Ritmi blandi, le squadre più impegnate a non concedere spazi agli avversari che ad affondare il colpo. Il Barletta prova a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Franco, ma Vona non trova lo specchio della porta. Ma al 32' i padroni di casa passano in vantaggio grazie a Da Silva, che entra in area, supera Mantovani e segna in caduta non lasciando scampo a Cerofolini con una tiro che si infila sul secondo palo. Esaltato dal gol, Da Silva è scatenato: innesca Ferrante che, però, non crea particolari grattacapi a Cerofolini. Esposito prova a scuotere il Bari, ma la difesa del Barletta risponde "presente". Si va al riposo sul risultato di Barletta-Bari 1-0.

Autorete di Cocetta, rovesciata di Da Silva: Barletta-Bari 3-0

Si riparte e ci prova Laringe dalla distanza, ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo. Poi il Bari reclama un calcio di rigore per un contatto tra Mendicino e Bizzotto. Rastelli si gioca la carta dell'FVS. L'arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo guarda l'episodio al monitor e conferma la decisione presa in campo. E al 57' raddoppia il Barletta: tacco di Partipilo a premiare lo scatto di Coccia, cross al centro del terzino e autorete di Cocetta. Sulle ali dell'entusiasmo, il Barletta attacca a spron battuto: Coccia sfiora il tris con un pallonetto, Laringe trova la testa di Ferrante, che non inquadra lo specchio della porta. Bari dominato. Al 70' arriva la doppietta del Barletta con un gol fantastico di Da Silva, che in rovesciata non lascia scampo a Cerofolini: 3-0. Il Putilli è una polveriera. Il primo tiro nello specchio della porta per il Bari arriva all'80: Gomez schiaccia di testa, ma impensierisce Matosevic. Troppo poco per rovinare la festa del Barletta, che si regala un derby da sogno: 3-0 al Bari. Nel finale non convalidato a Giardino la rete del 4-0 per una trattenuta del giovane attaccante su Spadavecchia. Vano il tentativo di Paci di giocarsi la carta dell'FVS.

Nel prossimo turno Crotone-Barletta e Bari-Casarano

Nel prossimo turno il Barletta sarà di scena allo Scida contro il Crotone: appuntamento a sabato 5 settembre (ore 18). Nello stesso giorno, altro derby per il Bari che, invece, sarà impegnato al San Nicola contro il Casarano (ore 21).