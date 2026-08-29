Dove vedere Foggia-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario

Foggia-Salernitana non sarà mai una partita banale. Dalla rivalità che divide le due tifoserie alla voglia di riscatto della squadra di Serse Cosmi , chiamata ad arginare l'entusiasmo che si respira dalle parti dello "Zaccheria" dopo la prestigiosa vittoria di Crotone all'esordio in questo campionato. Come di consueto, nel girone C di Serie C , le sorprese sono dietro l'angolo. Ultima partita ufficiale con il mercato aperto e anche questo potrebbe rappresentare un fattore.

Foggia-Salernitana, l'orario

Fischio d'inizio di Foggia-Salernitana previsto per oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18 allo stadio "Pino Zaccheria". Gara a porte chiuse per via del turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo dopo i fatti di Monopoli risalenti alla scorsa stagione.

Dove vedere Foggia-Salernitana in diretta tv

Barletta-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport. Il canale di riferimento è Sky Sport Uno. La partita sarà inoltre visibile su NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Foggia-Salernitana, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Foggia-Salernitana anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.