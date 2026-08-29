Dove vedere Foggia-Salernitana in tv? Sky o Dazn, orario
Foggia-Salernitana non sarà mai una partita banale. Dalla rivalità che divide le due tifoserie alla voglia di riscatto della squadra di Serse Cosmi, chiamata ad arginare l'entusiasmo che si respira dalle parti dello "Zaccheria" dopo la prestigiosa vittoria di Crotone all'esordio in questo campionato. Come di consueto, nel girone C di Serie C, le sorprese sono dietro l'angolo. Ultima partita ufficiale con il mercato aperto e anche questo potrebbe rappresentare un fattore.
Foggia-Salernitana, l'orario
Fischio d'inizio di Foggia-Salernitana previsto per oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18 allo stadio "Pino Zaccheria". Gara a porte chiuse per via del turno di squalifica inflitto dal giudice sportivo dopo i fatti di Monopoli risalenti alla scorsa stagione.
Dove vedere Foggia-Salernitana in diretta tv
Barletta-Bari sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su Sky Sport. Il canale di riferimento è Sky Sport Uno. La partita sarà inoltre visibile su NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Foggia-Salernitana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta Foggia-Salernitana anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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