Dove vedere Ostiamare-Grosseto in tv? Sky o Dazn, orario
Esordio casalingo per l'Ostiamare in questo campionato di Serie C. Allo stadio Giannattasio, restaurato in tempo record per l'occasione, la società di Daniele De Rossi affronterà il Grosseto in una sfida tra neopromosse, valida per la seconda giornata del girone B di Serie C. Nel primo turno i laziali hanno perso di misura sul campo del Perugia, mentre i toscani hanno pareggiato con lo Spezia.
Ostiamare-Grosseto, l'orario
La partita è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:00 allo stadio Giannattasio di Ostia.
Dove vedere Ostiamare-Grosseto in diretta tv
Ostiamare-Grosseto sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky Sport, al canale Sky Sport 253, e su NowTV.
Ostiamare-Grosseto, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su NowTV. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS