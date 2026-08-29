Dove vedere Ostiamare-Grosseto in tv? Sky o Dazn, orario

Esordio casalingo per l'Ostiamare in questo campionato di Serie C. Allo stadio Giannattasio, restaurato in tempo record per l'occasione , la società di Daniele De Rossi affronterà il Grosseto in una sfida tra neopromosse, valida per la seconda giornata del girone B di Serie C . Nel primo turno i laziali hanno perso di misura sul campo del Perugia, mentre i toscani hanno pareggiato con lo Spezia.

Ostiamare-Grosseto, l'orario

La partita è in programma oggi, sabato 29 agosto, alle ore 18:00 allo stadio Giannattasio di Ostia.

Dove vedere Ostiamare-Grosseto in diretta tv

Ostiamare-Grosseto sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky Sport, al canale Sky Sport 253, e su NowTV.

Ostiamare-Grosseto, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su NowTV. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.