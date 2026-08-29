Serie C, l'Ostiamare cade alla prima in casa contro il Grosseto

Serie C, girone B: il Ravenna batte in rimonta il Latina. Torres-Sambenedettese 1-0

Alle 18, per quanto riguarda il girone B di Serie C, si sono disputate altre due partite: Ravenna-Latina 3-1 (vantaggio ospite con Ercolano al 17', doppietta di Rabbi al 34' e 58' intervallata dal centro di Duca al 46' del primo tempo) e Torres-Sambenedettese 1-0 (ospiti in dieci per l'esuplsione di Zini al 46' della prima frazione di gioco). La risolve Carboni al 63'.

Serie C, girone C: Foggia-Salernitana 1-1, vince anche la Casertana

Nel girone C di Serie C, Foggia-Salernitana 1-1: sblocca Luciani al 1', i granata di Cosmi impattano al 52' con il neo-acquisto La Gumina . Secondo successo consecutivo per il Sorrento, che piega 1-0 con il Crotone dopo il blitz all'Arechi nel primo turno: decide Ricci al 69'. Il derby Savoia-Casertana lo vincono i falchetti: 2-1 in rimonta. Reti di Iob al 3', Castelli al 14' e Mehic al 34'.

Serie C, girone A: si va in campo tra domani (30 agosto) e lunedì (31 agosto)

Tre match hanno apriranno la domenica della Serie C nel girone A: alle 18 sono in programma Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli, Carpi-Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano. Alle 21 il calcio d'inizio di Lumezzane-Giana Erminio e Pergolettese-Brescia. Lunedì 31 agosto, alle 20:30, Novara-Folgore Caratese; alle 21 Albinoleffe-Ospitaletto, Desenzano-Trento, Renate-Cittadella e Treviso-Lecco.