Serie C, l'Ostiamare cade alla prima in casa contro il Grosseto
Una sconfitta in una giornata da ricordare, quella del debutto stagionale casalingo in campionato dell'Ostiamare di Daniele De Rossi, tornato in Serie C a distanza di 35 anni: allo stadio Giannattasio finisce il Grosseto si impone col finale di 2-1. Gori, al 28', manda al riposo in vantaggio i toscani I toscani, ma al 3' della ripresa ci pensa Badje a rimediare momentaneamente. Al 66' Sabattini firma il blitz toscano. Il Grosseto dà continuità al pari intero con lo Spezia (1-1), l'Ostiamare si ferma di nuovo dopo la battuta d'arresto in trasferta all'esordio contro il Perugia (1-0).
Serie C, girone B: il Ravenna batte in rimonta il Latina. Torres-Sambenedettese 1-0
Alle 18, per quanto riguarda il girone B di Serie C, si sono disputate altre due partite: Ravenna-Latina 3-1 (vantaggio ospite con Ercolano al 17', doppietta di Rabbi al 34' e 58' intervallata dal centro di Duca al 46' del primo tempo) e Torres-Sambenedettese 1-0 (ospiti in dieci per l'esuplsione di Zini al 46' della prima frazione di gioco). La risolve Carboni al 63'.
Serie C, girone C: Foggia-Salernitana 1-1, vince anche la Casertana
Nel girone C di Serie C, Foggia-Salernitana 1-1: sblocca Luciani al 1', i granata di Cosmi impattano al 52' con il neo-acquisto La Gumina . Secondo successo consecutivo per il Sorrento, che piega 1-0 con il Crotone dopo il blitz all'Arechi nel primo turno: decide Ricci al 69'. Il derby Savoia-Casertana lo vincono i falchetti: 2-1 in rimonta. Reti di Iob al 3', Castelli al 14' e Mehic al 34'.
Serie C, girone A: si va in campo tra domani (30 agosto) e lunedì (31 agosto)
Tre match hanno apriranno la domenica della Serie C nel girone A: alle 18 sono in programma Arzignano Valchiampo-Pro Vercelli, Carpi-Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano. Alle 21 il calcio d'inizio di Lumezzane-Giana Erminio e Pergolettese-Brescia. Lunedì 31 agosto, alle 20:30, Novara-Folgore Caratese; alle 21 Albinoleffe-Ospitaletto, Desenzano-Trento, Renate-Cittadella e Treviso-Lecco.
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