Crotone, pari in rimonta contro il Barletta. Poker del Gubbio
Si apre la terza giornata del campionato di Serie C. In campo girone B e C, il girone A scenderà in campo tra domenica e lunedì. Nel girone C, il Crotone conquista un pareggio in casa contro il Barletta. I pugliesi, reduci dalla storica vittoria nel derby contro il Bari, partono forti e si portano sul doppio vantaggio dopo l'ora di gioco con i gol di Castro e Partipilo. Il Crotone reagisce subito e in due minuti riporta tutto in parità: al 68' la rete di Veltri, al 70' quella di Brignola che fissa il risultato sul 2-2 finale. Nel girone C in campo alle 21 Bari-Casarano, Potenza-Monopoli e Giugliano-Sorrento.
Serie C, il Gubbio dilaga in casa del Campobasso
Nel girone B poker del Gubbio in casa del Campobasso. Gli umbri chiudono la prima frazione di gioco sul doppio vantaggio con i gol di Minta e Cesari con Ferrini che firma la rete del tris della ripresa. Stoppa accorcia le distanze al 64', ma poco dopo arriva il poker definitivo con la rete di La Mantia. Nel finale segna anche Carfora fissando il risultato sul 4-2 per il Gubbio. Tre punti anche per il Latina che vince 2-0 contro il Forlì. La squadra di Volpe risolve la questione nel primo tempo con le reti di Marenco e Tomaselli. Il Guidonia Montecelio conquista la vittoria contro la Pianese: 1-0 grazie al gol di Mastrantonio. Nel girone B alle 21 in campo l'Ostiamare che ospita la Vis Pesaro.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS