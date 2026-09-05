Crotone, pari in rimonta contro il Barletta. Poker del Gubbio

Si apre la terza giornata del campionato di Serie C. In campo girone B e C, il girone A scenderà in campo tra domenica e lunedì. Nel girone C, il Crotone conquista un pareggio in casa contro il Barletta. I pugliesi, reduci dalla storica vittoria nel derby contro il Bari, partono forti e si portano sul doppio vantaggio dopo l'ora di gioco con i gol di Castro e Partipilo. Il Crotone reagisce subito e in due minuti riporta tutto in parità: al 68' la rete di Veltri, al 70' quella di Brignola che fissa il risultato sul 2-2 finale. Nel girone C in campo alle 21 Bari-Casarano, Potenza-Monopoli e Giugliano-Sorrento.