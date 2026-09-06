Serie C, Llano illude la Salernitana ma la Cavese esce indenne dall'Arechi

Serie C, giorne C: grande attesa per Foggia Cerignola

La domenica dei match validi per la terza giornata del girone C di Serie C prosegue con altre tre partite: dalle 18 si gioca Team Altamura-Savoia, dalle 21 sarà il momento di Casertana-Scafatese e Foggia-Cerignola.

Serie C, girone A: vince il Carpi, impresa delle Dolomiti Bellunesi

Terza giornata prossima a essere mandata in archivio anche nel girone A il Albinoleffe-Carpi 0-1: Montipo la risolve al 37', espulso Sali all'89'. Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-2: gli ospiti si confermano insidiosissimi lontano dalle mura amiche e firmano un'impresa imponendosi in inferiorità numerica prolungata. Rosso diretto per Ba al 18', svantaggio a firma Nucifero al 50', ma Clemenza al 54' e Sia all'87' ribaltano tutto. E si continua a giocare. Dalle 18 si gioca Juventus Next Gen-Pergolettese, dalle 21 via a Union Brescia-Desenzano, Cittadella-Lumezzane e Ospitaletto-Arzignano Valchiampo.

Serie C, girone B: Grosseto ok, blitz dello Spezia

Nel girone B, la domenica dei match validi per la terza giornata porta in dote la vittoria all'inglese del Grosseto sulla Torres: Ampollini al 39' e Fabri al 60' regalano tre punti ai toscani. La Sambenedettese cade in casa con lo Spezia: Lorenzo Sgarbi timbra al 33', ma Bright al 62' e un autogol di Gigli al 71' fanno esultare i liguri. Dalle 18 si giocano Livorno-Atalanta Under 23, Pescara-Ravenna e Reggiana-Vado. Dalle 21 si va in campo per Perugia-Pineto.