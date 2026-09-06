Serie C, Llano illude la Salernitana ma la Cavese esce indenne dall'Arechi
Finisce 1-1 il derby all'Arechi tra Salernitana-Cavese. Llano illude i granata, sbloccando la partita al 33', ma ci pensa Peretti al 73' a ristabilire la parita in una sfida particolarmente sentita dalla tifoseria ospite. Secondo pareggio consecutivo per i granata, ancora a secco di vittorie nel girone C di Serie C. La Cavese allunga, invece, la striscia di risultati utili di fila dando continuità al succeso interno sul Cerignola.
Serie C, giorne C: grande attesa per Foggia Cerignola
La domenica dei match validi per la terza giornata del girone C di Serie C prosegue con altre tre partite: dalle 18 si gioca Team Altamura-Savoia, dalle 21 sarà il momento di Casertana-Scafatese e Foggia-Cerignola.
Serie C, girone A: vince il Carpi, impresa delle Dolomiti Bellunesi
Terza giornata prossima a essere mandata in archivio anche nel girone A il Albinoleffe-Carpi 0-1: Montipo la risolve al 37', espulso Sali all'89'. Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi 1-2: gli ospiti si confermano insidiosissimi lontano dalle mura amiche e firmano un'impresa imponendosi in inferiorità numerica prolungata. Rosso diretto per Ba al 18', svantaggio a firma Nucifero al 50', ma Clemenza al 54' e Sia all'87' ribaltano tutto. E si continua a giocare. Dalle 18 si gioca Juventus Next Gen-Pergolettese, dalle 21 via a Union Brescia-Desenzano, Cittadella-Lumezzane e Ospitaletto-Arzignano Valchiampo.
Serie C, girone B: Grosseto ok, blitz dello Spezia
Nel girone B, la domenica dei match validi per la terza giornata porta in dote la vittoria all'inglese del Grosseto sulla Torres: Ampollini al 39' e Fabri al 60' regalano tre punti ai toscani. La Sambenedettese cade in casa con lo Spezia: Lorenzo Sgarbi timbra al 33', ma Bright al 62' e un autogol di Gigli al 71' fanno esultare i liguri. Dalle 18 si giocano Livorno-Atalanta Under 23, Pescara-Ravenna e Reggiana-Vado. Dalle 21 si va in campo per Perugia-Pineto.
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