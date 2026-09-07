Dove vedere Catania-Cosenza in tv? Dazn o Sky, orario

La terza giornata del girone C di Serie C mette in scena la sfida tra due "deluse" di questo avvio di stagione: al "Massimino" il Catania ospita il Cosenza. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in altrettante partite. I rosazzurri con Monopoli e Inter u-23, i rossoblù contro Potenza e Cerignola.

Catania-Cosenza, l'orario Catania-Cosenza andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Massimino" di Catania. Dove vedere Catania-Cosenza in diretta tv Catania-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Arena, e per l'occasione, su Rai Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.