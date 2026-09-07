Dove vedere Catania-Cosenza in tv? Dazn o Sky, orario
La terza giornata del girone C di Serie C mette in scena la sfida tra due "deluse" di questo avvio di stagione: al "Massimino" il Catania ospita il Cosenza. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in altrettante partite. I rosazzurri con Monopoli e Inter u-23, i rossoblù contro Potenza e Cerignola.
Catania-Cosenza, l'orario
Catania-Cosenza andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Massimino" di Catania.
Dove vedere Catania-Cosenza in diretta tv
Catania-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Arena, e per l'occasione, su Rai Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catania-Cosenza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS