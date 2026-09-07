© Inter via Getty Images

Dove vedere Catania-Cosenza in tv? Dazn o Sky, orario

Al "Massimino" si sfidano due squadre ancora a zero punti nel girone C

2 min

Pubblicato il 07.09.2026, 12:18

La terza giornata del girone C di Serie C mette in scena la sfida tra due "deluse" di questo avvio di stagione: al "Massimino" il Catania ospita il Cosenza. Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte in altrettante partite. I rosazzurri con Monopoli e Inter u-23, i rossoblù contro Potenza e Cerignola.

Catania-Cosenza, l'orario

Catania-Cosenza andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Massimino" di Catania.

Dove vedere Catania-Cosenza in diretta tv

Catania-Cosenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Arena, e per l'occasione, su Rai Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catania-Cosenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

Tutte le news
Serie C

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS