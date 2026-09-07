Il Catania si sblocca e cala il poker: 4-0 al Cosenza, che incassa il terzo ko di fila

CATANIA - Un poker per spezzare il digiuno. A calarlo sul tavolo amico dello stadio 'Massimino' è il Catania di Emilio Longo , che dopo aver perso le prime due partite del giorone C di Serie C si sblocca d'un colpo e travolge con un perentorio 4-0 il Cosenza di Federico Coppitelli, costretto invece a incassare la terza sconfitta di fila .

Catania-Cosenza 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Poker Catania, terzo ko per il Cosenza

La tensione per i recenti risultati negativi sembra frenare le due squadre nel primo tempo, che vede i padroni di casa provarci comunque di più e sbloccare il risultato al 27' con un calcio di rigore trasformato da Cicerelli. Nella ripresa ci si aspetterebbe la reazione del Cosenza e invece è il Catania a dilagare con le reti di Lunetta, (54'), Russo (60') e di Roberto Insigne (85'), entrato nell'ultima parte di match come il bomber Coda (in campo dal 78') che ha così fatto il suo esordio in rossazzurro. Primi punti della stagione dunque per i siciliani che ospiteranno la Scafatese nel prossimo turno, in cui i calabresi proveranno invece a muovere la classifica nel match casalingo contro la Cavese.