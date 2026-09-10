Richiesta di liquidazione giudiziale del Bari "per insolvenza": l'udienza slitta a ottobre

Slitta al primo ottobre l'udienza, dinanzi al Tribunale di Bari, per discutere la richiesta di liquidazione giudiziale "per insolvenza" della SSC Bari. La richiesta è stata avanzata dalla Procura di Bari dopo la retrocessione della squadra pugliese in Serie C. Il rinvio dell'udienza fa seguito alla istanza del procuratore Roberto Rossi con gli aggiunti Ciro Angelillis e Milto de Nozza, che hanno chiesto più tempo per studiare memoria difensiva e consulenza depositate dai legali di Luigi e Aurelio De Laurentiis (il collegio di difesa del Bari Calcio è composto dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto, Gino Fulgari, Ugo Patroni Griffi e Mattia Grassani).