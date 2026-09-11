Dove vedere Team Altamura-Bari in tv? Dazn o Sky, orario
ll Bari è alla ricerca di continuità. In occasione della quarta giornata del girone C di Serie C i biancorossi di Rastelli, reduci dalla vittoria ottenuta al San Nicola contro il Casarano, sono ospiti dell'Altamura di Memushaj, che nell'ultimo turno ha perso per 2-0 in casas contro il Savoia.
Team Altamura-Bari, l'orario
Team Altamura-Bari andrà in scena oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 21:00 allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura.
Dove vedere Team Altamura-Bari in diretta tv
Team Altamura-Bari sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, al canale Sky Sport Arena.
Team Altamura-Bari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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