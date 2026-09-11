Dove vedere Team Altamura-Bari in tv? Dazn o Sky, orario

ll Bari è alla ricerca di continuità. In occasione della quarta giornata del girone C di Serie C i biancorossi di Rastelli, reduci dalla vittoria ottenuta al San Nicola contro il Casarano, sono ospiti dell' Altamura di Memushaj , che nell'ultimo turno ha perso per 2-0 in casas contro il Savoia.

Team Altamura-Bari, dove vederla in streaming

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