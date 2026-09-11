Dove vedere Salernitana-Potenza in tv? Dazn o Sky, orario
La quarta giornata del girone C di Serie C mette in scena la sfida tra la Salernitana di Cosmi, reduce dal pareggio contro la Cavese, e il Potenza di Tisci, protagonista di un avvio perfetto, con tre vittorie in altrettante partite: l'ultima contro il Monopoli in casa.
Salernitana-Potenza, l'orario
Salernitana-Potenza andrà in scena oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 21:00 allo stadio "Arechi" di Salerno.
Dove vedere Salernitana-Potenza in diretta tv
Salernitana-Potenza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.
Salernitana-Potenza, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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