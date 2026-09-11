Show di La Gumina e prima gioia per la Salernitana di Cosmi, il Bari cala il tris ad Altamura

ROMA - Si è alzato con i quattro anticipi andati in scena nella serata di oggi (venerdì 11 settembre) il sipario sulla quarta giornata del girone C di Serie C e non sono mancati le emozioni e i gol ( due gli attaccanti capaci di segnare una tripletta ).

Serie C, girone C: la classifica aggiornata

La Gumina trascina la Salernitana, il Bari passa ad Altamura

Prima vittoria in campionato per la Salernitana di Serse Cosmi che ha battuto 4-2 la capolista Potenza, arrivata all'Arechi forte delle tre vittorie ottenute nelle prime tre giornate. A trascinare i campani il bomber La Gumina, autore di una tripletta: suo il gol del raddoppio all''8' (due minuti dopo quello siglato dal compagno di squadra Caliento) e suo quello del tris prima dell'intervallo (44'), dopo che gli ospiti avevano accorciato le distanze con De Marco (12'). Nella ripresa il Potenza ha provato a riaprirla con Selleri (54'), ma ancora lo scatenato La Gumina ha servito il poker (61') e chiuso i giochi. Vittoria pesante (la seconda di fila) anche per il Bari, passato in scioltezza sul campo del Team Altamura (0-3): per i biancorossi di Rastelli (che agganciano momentaneamente la vetta a quota 9 punti) a segno Maggiore (14'), l'ex romanista Darboe (16') e Butic (78').

Salernitana-Potenza 4-2: cronaca, statistiche e tabellino

Team Altamura-Bari 0-3: cronaca, statistiche e tabellino

Poker dell'Audace Cerignola, tripletta di Chiricò e festa Casarano

Momentaneamente tra le prime a quota 9 punti c'è anche l'Audace Cerignola, che tra le mura amiche ha travolto il Giuliano (terzo ko di fila dopo il pari con la Scafatese all'esordio): 4-0 il risulltato finale con le reti di Boccadamo (4'), Perlingieri (15'), Kurti (77') e Meli (83'). Successo casalingo infine per il Casarano: 3-1 al Barletta con tripletta di Chiricò (in gol al 37', al 68' e all'80' su rigore) che ha vanificato il momentaneo pari ospite firmato da Coccia (63').

Audace Cerignola-Giugliano 4-0: cronaca, statistiche e tabellino

Casarano-Barletta 3-1: cronaca, statistiche e tabellino