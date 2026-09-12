Dove vedere Inter U23-Casertana in tv? Dazn o Sky, orario
L'Inter Under 23 ospita la Casertana nella quinta giornata del girone C del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!
Inter U23-Casertana, l'orario
Inter U23-Casertana andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni.
Dove vedere Inter U23-Casertana in diretta tv
Inter U23-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.
Inter U23-Casertana, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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