Dove vedere Cosenza-Cavese in tv? Dazn o Sky, orario
Il Cosenza ospita la Cavese nella quinta giornata del girone C del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!
Cosenza-Cavese, l'orario
Cosenza-Cavase andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15 allo stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza.
Dove vedere Cosenza-Cavese in diretta tv
Cosenza-Cavese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.
Cosenza-Cavese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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