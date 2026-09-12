Dove vedere Catania-Scafatese in tv? Dazn o Sky, orario

Prosegue la quarta giornata del girone C di Serie C . Allo stadio "Massimino" il Catania torna in campo dopo il primo successo ottenuto nell'ultimo turno. L'avversario di turno sarà la Scafatese , che nelle prime tre giornate ha collezionato due pareggi e una sconfitta.

Catania-Scafatese, l'orario

Catania-Scafatese andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Massimino" di Catania.

Dove vedere Catania-Scafatese in diretta tv

Catania-Scafatese sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Catania-Scafatese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.