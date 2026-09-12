Dove vedere Monopoli-Foggia in tv? Dazn o Sky, orario

Monopli-Foggia, l'orario

Monopoli-Foggia andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "San Nicola" di Bari, considerata l'attuale inagibilità del "Veneziani" di Monopoli.

Dove vedere Monopli-Foggia in diretta tv

Monopli-Foggia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Monopli-Foggia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.