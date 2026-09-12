Casertana show contro l'Inter U23. Pareggia il Cosenza, primo punto anche per il Crotone

Dopo gli anticipi del venerdì, con le vittoria di Bari e Salernitana, prosegue la quarta giornata del girone C di Serie C. Primo punto in campionato per il Cosenza: 0-0 allo Scida contro la Cavese. I calabresi muovono così la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Terzo risultato utile di fila e secondo pareggio consecutivo per i campani dopo il successo per 3-1 sul Cerignola e il ko al debutto, contro lo stesso Bari (3-0).