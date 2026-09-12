Casertana show contro l'Inter U23. Pareggia il Cosenza, primo punto anche per il Crotone
Dopo gli anticipi del venerdì, con le vittoria di Bari e Salernitana, prosegue la quarta giornata del girone C di Serie C. Primo punto in campionato per il Cosenza: 0-0 allo Scida contro la Cavese. I calabresi muovono così la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Terzo risultato utile di fila e secondo pareggio consecutivo per i campani dopo il successo per 3-1 sul Cerignola e il ko al debutto, contro lo stesso Bari (3-0).
Casertana show contro l'Inter Under 23
La Casertana prosegue il proprio cammino da imbattuta. La squadra di Vinicio Espinal batte per 3-2 in trasferta l'Inter Under 23. Protagonista Henin, prima con il gol che porta in vantaggio gli ospiti e poi con l'autorete del momentaneo 1-1. Di Castelli e Manconi le reti che lanciano la Casertana sull'1-3, prima del definitivo 2-3 siglato da Mosconi. Pareggia il Savoia, che in casa non va oltre l'1-1 contro il Crotone. Alla rete di Meola risponde Zunno su calcio di rigore. Come il Cosenza, anche il Crotone conquista il primo punto ed è ora a quota -4 in classifica.
Ancora tre partite in programma oggi nel girone C
Il sabato del girone C di Serie C non termina qui. Dlle 18 il Catania ospita la Scafatese, e il Monopoli riceve il Foggia al "San Nicola". In, sempre a partire dalle 18, anche la sfida tra Sorrento e Picerno.
Serie C, girone B: il Pescara cade sul campo dell'Atalanta Under 23
Sabato di campionato anche nel girone B di Serie C: l'Atalanta Under 23 supera 2-1 il Pescara. Nella ripresa Valzania illude gli ospiti, ribaltati da Diao e Steffanoni. Blitz del Campobasso sul campo del Vado: Stoppa decisivo al 18'. Al 52' espulso per somma di ammonizioni Papini, ma il Campobasso tiene botta e firma il colpo esterno. Dalle 18 si giocano Guidonia-Reggiana, Pineto-Sambenedettese e Spezia-Livorno. Dalle 21 Forlì-Vis Pesaro, Gubbio-Latina e Pianese-Grosseto.
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