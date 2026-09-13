Dove vedere Ravenna-Perugia in tv? Sky o Dazn, orario
Mandorlini affronta Diana in occasione del confronto tra Ravenna e Perugia, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone B). Due pareggi e una vittoria per i romagnoli, che in estate hanno accolto una star come Ronaldinho, mentre gli umbri hanno messo finora a referto due successi e un pari.
Ravenna-Perugia, l'orario
Allo stadio "Bruno Benelli" si sfidano il Ravenna di Andrea Mandorlini e il Perugia di Aimo Diana, protagonisti a partire dalle ore 15 di oggi, domenica 13 settembre.
Dove vedere Ravenna-Perugia in diretta tv
Ravenna-Perugia sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Ravenna-Perugia, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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