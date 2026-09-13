Dove vedere Torres-Ostiamare in tv? Sky o Dazn, orario
Dopo aver regalato alla famiglia De Rossi la prima gioia tra i professionisti, l'Ostiamare di David D'Antoni fa visita alla Torres di Alfonso Greco in occasione della quarta giornata del campionato di Serie C (girone B). Riflettori puntati sul club presieduto da Alberto De Rossi, in costante contatto con il figlio Daniele, patron biancoviola e attuale allenatore del Genoa.
Torres-Ostiamare, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 13 settembre, alle ore 15 allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari.
Dove vedere Torres-Ostiamare in diretta tv
Torres-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Torres-Ostiamare, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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