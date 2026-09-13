Dove vedere Torres-Ostiamare in tv? Sky o Dazn, orario

Torres-Ostiamare, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 13 settembre, alle ore 15 allo stadio "Vanni Sanna" di Sassari.

Dove vedere Torres-Ostiamare in diretta tv

Torres-Ostiamare sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torres-Ostiamare, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.