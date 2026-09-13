Ostiamare sconfitta in rimonta dalla Torres, tris del Ravenna al Perugia: gol e spettacolo in Serie C
Dopo uno scoppiettante sabato ricco di gol in Serie C, si torna in campo con i match della domenica, validi per la quarta giornata di campionato. Nel girone B va al riposo in vantaggio ma cede nella ripresa l'Ostiamare, battuta 3-2 sul campo della Torres: sblocca su rigore Parigini al 17', al primo minuto di recupero del primo tempo altro penalty, parato a Scotto da Vertua, nella ripresa decide una tripletta di Di Stefano. Doppietta in due minuti, a cavallo tra il 64' e il 66', sigillio finale all'87'. Apprezzabile la voglia dei laziali di non mollare: Badje accorcia le distanze all'89'. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite, sfuma la possibilità di dare continuità al blitz in casa della Vis Pesaro. Il Ravenna si aggiudica la sfida ad alta quota con il Perugia: 3-0. Gli umbri restano in inferiorità numerica sul finire del primo tempo: espulso Kabashi al terzo minuto di recupero della prima frazione di gioco. Al 72' la rete che rompe l'equilibrio è di Tenkorang. Raddoppia Rabbi all'88'. Chiude i conti al 98'.
Serie C, girone A: vincono Cittadella, Lecco e Treviso
Nel girone A vanno in archivio quattro partite in programma alle 15. Carpi-Cittadella termina 1-2: a bersaglio Montipò al 26', i veneti la ribaltano con Paolucci al 64' e Antonucci all'86'. Lecco-Giana Erminio 1-0: ai padroni di casa basta Arena al 17'. S'impone tra le mura amiche anche il Treviso sulla Pro Vercelli: 2-1 (Tommasini al 1', Boufandar al 66', poi espulso al 98', e Ciuferri all'87'). Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 0-0.
Dalle 18 si giocano altre tre partite nel girone A di Serie C
Il pomeriggio del girone A di Serie C prosegue con altre tre partite. Dalle 18 si giocano Folgore Caratese-Alcione Milano, Lumezzane-Renate, Ospitaletto-Juventus Next Gen.
Serie C, girone A: la giornata si chiude con tre match alle 21
Il quadro delle gare odierne, valide per la quarta giornata del girone A di Serie C, verrà completato dai quattro match in programma dalle 21: Arzignano Valchiampo-Desenzano, Novara-Pergolettese e Trento-Union Brescia.
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