Devis Mangia squalificato per 6 giornate: "Espressioni blasfeme contro il quarto uomo"

Il fatto è accaduto durante la partita tra il suo Campobasso e il Vado. La società molisana ha presentato ricorso
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Pubblicato il 15.09.2026, 11:47

Serie CmangiaCampobasso

Sei giornate di squalifica. Questa la stangata inflitta dal giudice sportivo della Lega Pro ai danni di Devis Mangia. L'ex commissario tecnico dell'Under-21, oggi in panchina in Serie C, alla guida del Campobasso, è stato sanzionato per avere strattonato il quarto uomo durante la partita contro il Vado, vinta per 1-0 dalla sua squadra.

Mangia squalificato 6 turni. L'allenatore: "Ho richiamato l'attenzione in maniera non oxfordiana"

Nel corso della partita, un giocatore del Campobasso è rimasto a terra. Mangia, come riportato dal giudice sportivo, si è scagliato contro il quarto uomo. "Al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndogli incontro, lo prendeva per un braccio strattonandolo ripetutamente e proferendo nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l'operato e pronunciando ripetute espressioni blasfeme". Già al termine della partita l'allenatore ha dichiarato quanto accaduto: "Mi sono permesso di richiamare l'attenzione del quarto uomo in maniera magari non oxfordiana. È tanti anni che alleno, ma quello non avevo mai visto sinceramente qualcosa del genere". In particolare, Mangia si era giustificato in quanto: "c'era un ragazzo svenutoche aveva perso conoscenza in campo".

"Condotta gravemente irraguardosa"

Mangia, come riportato dal giudice sportivo, avrebbe "tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del quarto ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme". Il Campobasso ha già presentato ricorso avendo espresso "forte amarezza".  Nel documento si legge: "Nel pieno rispetto degli organi di giustizia sportiva la società ritiene che la ricostruzione contenuta nei provvedimenti non restituisca compiutamente il contesto e la reale gravità di quanto stava accadendo sul terreno di gioco".

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