Poker del Catania, il Giugliano ne fa cinque. Vincono anche Casertana e Inter U23
Turno infrasettimanale in Serie C. Una tre giorni di calcio aperta dal girone C, con il Catania di Emilio Longo che rivede la luce dopo la pesante sconfitta con la Scafatese, archiviando la pratica Picerno nel giro di quattro minuti: decisive, nel primo tempo, le reti di Ierardi (31'), Bruzzaniti (33') e Cavuoti (35'). Nella ripresa, cala il poker Cicerelli al 57', mentre Samuel Pugliese e il solito Abreu riescono solo a rendere meno amaro il passivo per i lucani nel finale. Ultimi minuti in inferiorità numerica per gli etnei, a causa del rosso rifilato a Masciangelo. Al "De Cristofaro", reazione d'orgoglio del Giugliano di Raffaele Di Napoli, capace di ribaltare all'alba dell'intervallo l'iniziale vantaggio del Cosenza firmato da Petrovic al 26': prima il penalty realizzato da Varone al 39' e poi il timbro di La Vardera allo scoccare del 45'. Nella seconda frazione, i campani restano in dieci per l'espulsione diretta di Ibe, incassando il pari di Energe al minuto 68. A sorpresa, però, sono proprio i gialloblù a riportarsi avanti al 75' con il veterano De Rosa, autore addirittura di una doppietta, intervallata dalla marcatura di Baldé (79'). 5-2 il risultato finale.
Serie C, turno infrasettimanale: l'Inter U23 sbanca Crotone, vittoria allo scadere per la Casertana
Allo "Scida", cade ancora il Crotone, sconfitto dall'Inter U23 di Stefano Vecchi, corsara grazie alle reti di Matias Mancuso al 67', e Matteo Lavelli, all'89'. Pesa, sull'economia del match, l'espulsione di Groppelli in casa rossoblù al 32'. Al "Pinto", vittoria di capitale importanza per la Casertana, che non smette di sognare grazie al gol partita di Muhammed Colley al 94'. Alle ore 21 spazio a gran parte del programma odierno: riflettori puntati su Bari-Potenza e Barletta-Salernitana, con il "Puttilli" sold out per l'occasione, senza dimenticare Scafatese-Monopoli, Casarano-Cerignola, Foggia-Savoia e il derby Cavese-Sorrento.
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