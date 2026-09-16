Dove vedere Ostiamare-Ravenna in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Serie C
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1 min

Pubblicato il 16.09.2026, 09:16 (Aggiornato il 16.09.2026, 09:23)

ostiamareRavennaSerie C

L'Ostiamare ospita il Ravenna nella quinta giornata del girone B del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!

Ostiamare-Ravenna, l'orario

Ostiamare-Ravenna andrà in scena oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Pasquale Giannattasio.

Dove vedere Ostiamare-Ravenna in diretta tv

Ostiamare-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Alberto De Rossi, Florenzi e l'assessore Onorato con la maglia dell'Ostiamare: che pubblico allo stadio Giannattasio
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Ostiamare-Ravenna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

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