Dove vedere Ostiamare-Ravenna in tv? Dazn o Sky, orario
L'Ostiamare ospita il Ravenna nella quinta giornata del girone B del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!
Ostiamare-Ravenna, l'orario
Ostiamare-Ravenna andrà in scena oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Pasquale Giannattasio.
Dove vedere Ostiamare-Ravenna in diretta tv
Ostiamare-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.
Ostiamare-Ravenna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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