Dove vedere Ostiamare-Ravenna in tv? Dazn o Sky, orario

Ostiamare-Ravenna, l'orario

Ostiamare-Ravenna andrà in scena oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 18:30 allo stadio Pasquale Giannattasio.

Dove vedere Ostiamare-Ravenna in diretta tv

Ostiamare-Ravenna sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

Ostiamare-Ravenna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.