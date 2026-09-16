Dove vedere Perugia-Spezia in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Serie C
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Pubblicato il 16.09.2026, 09:26

Serie Cperugiaspezia

Il Perugia ospita lo Spezia nella quinta giornata del girone B del campionato di Serie C. Per vedere la classifica del raggruppamento, CLICCA QUI!

Perugia-Spezia, l'orario

Perugia-Spezia andrà in scena oggi, mercoledì 16 settembre, alle ore 21 allo stadio Renato Curi di Perugia.

Dove vedere Perugia-Spezia in diretta tv

Perugia-Spezia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Now TV.

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Perugia-Spezia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Sarà possibile seguire la gara anche su Rai Play, previo login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

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